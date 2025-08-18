Ricci a MTV: "Il miglior modo di esordire. Che emozione la prima a San Siro da milanista"

Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine della sfida vinta per 2-0 contro il Bari. Ecco le sue parole:

Sulla vittoria

"È stato bellissimo e il miglior modo di esordire davanti a tantissimi tifosi che ringrazio. C'è stata una grande prestazione da parte del gruppo, ci sono delle cose da mettere a posto ma ci lavoreremo".

Sulla presentazione a San Siro

"Emozioni che ti rimangono dentro. Entrare a San Siro da giocatore e non da avversario non mi era mai successo e mi rimarrà per sempre".

Sul boato del pubblico per l'ingresso in campo di Modric

"Giusto così. Oltre al campione, è un ragazzo umilissimo e disponibilissimo. Pedina fondamentale all'interno dello scacchiere".

Sulle indicazioni di Landucci

"È quel che ci ha chiesto il mister da subito, ossia essere compatti soprattutto nella fase difensiva, poi davanti abbiamo le armi per colpire. Se facciamo così possiamo fare delle grandi partite e soprattutto divertirci".

