Abate festeggia la qualificazione in Youth League: "Lo abbiamo rifatto... Sta a noi crederci"

vedi letture

Grande, grandissima giornata ieri per il Milan Primavera di Ignazio Abate che, per il secondo anno consecutivo, si è qualificato alle Final Four di Youth League. Decisiva la vittoria nei quarti di finale in un match pieno di fascino contro il Real Madrid di Arbeloa che i giovani rossoneri hanno rimontato e vinto ai tiri di rigore. Il Milan ora sfiderà in semifinale a Nyon il Porto il prossimo 19 aprile, con la speranza di fare meglio dello scorso anno e di accedere nella finale del 22 aprile. L'altra semifinale se la giocano Nantes e Olympiacos.

Dopo aver parlato ai microfoni di MilanNews.it ieri nel post partita (LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI), mister Abate questa mattina si è lasciato andare anche sui propri canali social a un pensiero di festeggiamento per il traguardo raggiunto. Abate ha pubblicato la foto della squadra riunita in festa a fine gara e ha scritto: "L'abbiamo rifatto... Sta a noi crederci!"