Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Milan: assente Simic

Alle 15 si gioca Lecce-Milan, valida per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Primavera 1. I rossoneri giocheranno sul Campo comunale di San Pietro in Lama per provare a tenere il passo della zona PlayOff. Queste le scelte ufficiali di mister Ignazio Abate. Assenti Nsiala (squalificato), Simic e Cuenca.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Paloschi, Bartesaghi, Magni; Sala, Malaspina; Scotti, Zeroli, Bonomi; Camarda. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Liberali, Mancioppi, Ossola, Parmiggiani, Perera, Skoczylas, Sia, Simmelhack. All. Ignazio Abate.