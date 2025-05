Le pagelle di Milan-Udinese: Comotto super (sayan), Sala una certezza. Tartaglia instancabile

Le pagelle di Milan-Udinese, sfida valida per la 36esima giornata del campionato di Primavera 1.

PITTARELLA 6: spettatore non pagante

MAGNI 6.5: sfrutta al meglio quella che è la sua qualità, la velocità, attaccando come se avesse stamina infinita (Dal 67' COLOMBO 6)

DUTU 6.5: rientra dopo settimane di stop e lo fa bene, non sfigurando.

PALOSCHI 6.5: conferma l'ottimo rendimento dell'ultimo periodo offrendo una prestazione sicura ma soprattutto ordinata.

TARTAGLIA 7: indossa il numero che fu di Alexis Saelemaekers. Nei movimenti ricorda Alex Jimenez, ma Edoardo potremmo dire avere già un suo status, perché la prestazione di oggi è da calciatore sì giovane ma esperto della categoria, non di certo di un classe 2008. (Dal 77' LAMORTE 6)

SALA 7: l'ennesima prestazione (con gol) che conferma l'incredibile crescita che questo calciatore ha avuto nel corso di questa stagione.

HODZIC 6: amministra il centrocampo senza troppi problemi, gestendo i ritmi partita (Dal 62' OSSOLA 6)

COMOTTO 8: il migliore in campo. Ancora. È ovunque. Ha le qualità per fare la differenza in mezzo al campo e la fa, togliendosi la soddisfazione di segnare addirittura una doppietta.

LIBERALI 6: ha alternato lampi di genio ad altri che poco rispecchiano le sue reali qualità. Prestazione opaca la sua. (Dal 62' SCOTTI 6)

PERRUCCI 6.5: segna il gol del momentaneo due a zero rossonero sbloccandosi dopo quasi un mese dall'ultima volta.

BONOMI 6.5: il gol di Sala nasce in pratica da un suo errore sotto porta, ma col passare dei minuti ha alzato i giri del motore diventando un vero e proprio incubo per i difensori avversari.

Mister FEDERICO GUIDI 7: per l'ennesima volta in stagione ha dovuto ridisegnare la sua formazione a fronte delle tante assenze. Ma il suo è un gruppo forte e di qualità, che ha dimostrato ancora di volta di seguire quello che lui chiede e vuole, andando oltre l'ostacolo.