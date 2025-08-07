Un francese in prova nel Milan Primavera questa sera nella sfida contro il Torino
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida fra le squadre Primavera di Torino e Milan, gara amichevole valida per il "Trofeo Mamma e Papà Cairo" e che si gioca al "Moccagatta" di Alessandria. Da segnalare la presenza di un giovane francese in prova per il Milan, ossia Sandro Baldacchino, che parte dalla panchina.
TORINO: Siviero, Carrascosa, Desole, Politakis, Gabellini, Barranco, Zaia, Galantai, Kirilov, Sabone, Carvalho. A disp. Santer, Cereser, Pellini, Camatta, Ferraris, Cacciamani, Fiore, Conzato, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Da Costa, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. All. Fioratti.
MILAN: Longoni, Borsani, Mancioppi, Lontani, Nolli, Pagliei, Cullotta, Pandolfi, Castiello, Perera, Scotti. A disp. Bianchi, Cappelletti, Baldacchino, Angelicchio, Del Forno, La Mantia, Domnitei, Petrone, Vechiu, Di Siena. Giovanni Renna.
