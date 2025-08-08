Primavera, derby contro l'Inter del Trofeo Mamma e Papà Cairo

Oggi alle 17:11La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida fra le squadre Primavera di Inter e Milan, gara amichevole valida per il "Trofeo Mamma e Papà Cairo" e che si gioca al "Moccagatta" di Alessandria: fischio d'inizio alle ore 17.30.

INTER: Farronato, Conti, Marello, La Torre, Kangasniemi, Maye, El Mahboubi, Putsen, Strand, Ummanes Gomez, Kartelo. A disp.: Pentina, Nenna, Garonetti, Della Mora, Ballo, Sorino, Venturini, Virtuani, Cerpelletti, Zouin, Kukulis, Iddrissou, Romano. All. Benito Carbone.

MILAN: Longoni, Cappelletti, Angelicchio, Del Forno, Perera, Borsani, La Mantia, Domnitei, Lontani, Pagliei, Di Siena. A disp.: Bianchi, Baldacchino, Mancioppi, Petrone, Nolli, Vechiu, Cullotta, Pandolfi, Catiello, Scotti. All. Giovanni Renna.