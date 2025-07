A 17 giorni dall'inizio della stagione la Primavera di mister Renna sta prendendo sempre più forma

vedi letture

Mancano 17 giorni all'inizio del campionato Primavera, con il Milan di mister Renna che sarà ospite del Lecce. L'obiettivo sarà quello di cercare di emulare l'ottimo risultato della scorsa stagione, ma dalle parti del Vismara è iniziato un nuovo ed ambizioso corso che ha bisogno di tempo per ingranare, anche perché proprio come l'anno scorso la rosa rossonera sarà composta da tanti sotto età.

Mister Renna, reduce da una grande stagione in U16, non potrà contare sui vari Liberali, Comotto e Bakoune, ma per allestire una squadra di prospettiva e qualità si porterà sicuramente in U19 alcuni dei ragazzi che ha allenato l'anno scorso, così da cominciare a mettere delle basi solide per un gruppo che soprattutto a partire dalle prossime stagioni potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni.

A 17 giorni dall'inizio del campionato, dunque, il nuovo Milan di Giovannio Renna sta prendendo sempre più forma, ma solo avvicinandosi all'esordio in campionato scopriremo chi saranno i nomi che prenderanno parte a questa nuova spedizione.