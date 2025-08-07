Primavera, il Milan si arrende ai rigore contro il Torino nel "Memorial Mamma e Papà Cairo"

Il Milan Primavera esce sconfitto dal torneo "Memorial Mamma e Papà Cairo", giocato allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. I rossoneri di Giovanni Renna cadono contro il Torino dopo i calci di rigore. Rossoneri in vantaggio con Borsani dagli undici metri al 19', pari granata nella ripresa con Carvalho. Nel corso della lotteria dei rigori è decisivo l'errore di Pandolfi che si è fatto parare la sua conclusione. Da segnalare come Longoni nei tempi supplementari abbia neutralizzato una conclusione dal dischetto dei granata.