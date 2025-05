Milan Primavera, Guidi: "Non si vede che Comotto è un 2008. Secondo me può essere ancora più efficace in zona gol"

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it dopo la vittoria per 4-0 sull'Udinese.

Come catechizzare i ragazzi?

"Alcuni molto giovani, come Tartaglia, hanno fatto una grande prestazione oggi. Comotto è titolare da inizio stagione: non si vede che è un 2008 per come interpreta la situazione, per come fa le due fasi; siamo soddisfatti di come sta crescendo. Secondo me può essere ancora più efficace in zona gol di quanto non lo sia stato in questo campionato; l'anno prossimo ne vedremo delle belle".