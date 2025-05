Milan Primavera, Guidi: "Non ci è mai mai mancata la prestazione. Comotto? L'anno prossimo ne vedremo delle belle"

vedi letture

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it dopo la vittoria per 4-0 sull'Udinese.

Vedrà più tardi il match dei vostri avversari dei playoff?

"Sì sì, siamo tutti molto attenti sulle partite. Non dipende solo da noi. Noi cercheremo di fare il massimo come stiamo facendo. Per strada sono arrivati meno punti rispetto a quelli che meritavamo, ma noi vogliamo crederci e oggi ne è testimonianza".

Qualche volta è mancato il risultato...

"Abbiamo analizzato le partite a fondo. Ma poi dobbiamo essere bravi a scindere il risultato della singola partita e analizzare in profondità la prestazione. E questo gruppo raramente ha sbagliato la prestazione. Siamo la squadra più giovane del campionato e in qualche lettura possiamo mancare".

Come catechizzare i ragazzi?

"Alcuni molto giovani, come Tartaglia, hanno fatto una grande prestazione oggi. Comotto è titolare da inizio stagione: non si vede che è un 2008 per come interpreta la situazione, per come fa le due fasi; siamo soddisfatti di come sta crescendo. Secondo me può essere ancora più efficace di quanto non lo sia stato in questo campionato; l'anno prossimo ne vedremo delle belle".