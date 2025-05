Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Udinese: Guidi rimescola l'attacco

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio dello scorso weekend il Milan Primavera torna in campo oggi contro l'Udinese per cercare di trovare altri tre punti importanti in ottica Play Off. 36° turno del campionato di Primavera 1, fischio d'inizio alle ore 11.00, di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

LE FORMAZIONI DI MILAN-UDINESE

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Pittarella; Magni, Dutu, Paloschi, Tartaglia; Sala, Hodzic, Comotto; Liberali, Perrucci, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Parmiggiani, Lamorte, Ossola, Perera, Perina, Colombo, Prince, Scotti. All. Federico Guidi.

UDINESE: Mosca, Lazzaro, Shpuza, Bonin, Del Pin, Olivo, Cosentino, Dal Vi, Chavara, El Bouradi, Landolfo. A disp.: Cassin, Sebastiani, Owusu, Cella, Acampora, Severino. All. Igor Bubnjic.