Campionato Primavera 1, che lotta per i playoff: Milan a -1 dal sesto posto

Mancano solo due giornate al termine del Campionato Primavera 1 e la lotta in zona Play-off si fa sempre più avvincente. La Roma, già certa della prima posizione e del conseguente posto in Semifinale nelle Fasi Finali del torneo, ha pareggiato in casa 2-2 contro l'Inter, che attualmente occupa la seconda posizione.

Non riesce ad approfittare dello stop parziale dei nerazzurri il Sassuolo, ancora in corsa per la seconda piazza, che equivarrebbe a un posto in semifinale, che si deve arrendere in casa della Juventus, vittoriosa 2-1. Tra i bianconeri al quinto posto e i neroverdi al terzo, resta stabile la Fiorentina, anche grazie al successo 4-1 contro il Genoa.

Al sesto posto, l'ultimo valido per l'accesso ai Play-off della Fase Finale del campionato, resiste l'Hellas Verona, che vince 5-0 in trasferta a Cesena e mantiene il punto di vantaggio sul Milan settimo, con i rossoneri a loro volta vittoriosi 4-0 contro l'Udinese.

Nutrono ancora speranze di qualificazione alla Fase Finale la Lazio, nonostante il pareggio 0-0 contro la Sampdoria, e il Cagliari, grazie al successo di misura sul Bologna. Entrambe le squadre si trovano ora a 4 punti dall'Hellas Verona, con due giornate ancora da disputare.