Primavera in campo alle 15 a Bologna: segui il live testuale su MilanNews.it

vedi letture

Il Milan Primavera torna in campo nella giornata di oggi, 1° maggio. I rossoneri devono recupare la partita saltata a causa delle Final Four di Youth League e questo pomeriggio alle ore 15 saranno ospiti del Bologna. Una partita fondamentale per la squadra di mister Ignazio Abate che al momento si trova al settimo posto, una posizione fuori dalla zona playoff che è l'obiettivo principale dei rossoneri: con una vittoria, però, i giovani diavoli supererebbero in un colpo solo Torino e Sassuolo, portandosi al quinto posto e lasciandoli a una lunghezza di distanza.

La gara tra Bologna e Milan Primavera, valida per il recupero della trentesima giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia ma sarà possibile seguirla, come di consueto, con la cronaca testuale qui sul sito di MilanNews.it. Il Bologna è penultimo in classifica. Di seguito la classifica del campionato Primavera:

Inter 63

Roma 60

Atalanta 55

Lazio 54

Sassuolo 48

Torino 48

Milan 46*

Genoa 44

Hellas Verona 42

Cagliari 41

Juventus 39

Empoli 38

Fiorentina 36

Lecce 36

Monza 30

Sampdoria 28

Bologna 27*

Frosinone 25