Milan Primavera a caccia dei playoff che mancano da 9 anni. Info e dettagli sulla fase finale

Si avvicina la conclusione del campionato di Primavera 1. Mancano ancora due giornate e poi sarà delineato il quadro ufficiale dei playoff. Il Milan è in piena lotta per rientrare nelle prime sei per poter partecipare alla post season per la prima volta da nove anni. I rossoneri di Abate sono a un solo punto dalla coppia che occupa quinta e sesta posizione, Sassuolo e Torino. Questo weekend il Diavolo ospita il Frosinone ultimo in classifica, domenica alle 11, e poi si andrà a giocare il tutto per tutto in casa del Torino la settimana successiva, quasi come se fosse un turno dei playoff preliminare. Intanto la Lega di Serie A ha reso noto la programmazione della fase finale.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2023/2024 TROFEO GIACINTO FACCHETTI – FASE FINALE

- Sede: Bagno a Ripoli (FI)

- Campo di gara: Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park

- Società organizzatrice: ACF Fiorentina

- Emittente televisiva: Sportitalia (è prevista la trasmissione in diretta televisiva di tutte le gare della Fase Finale)

- Il calendario della Fase Finale è il seguente:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024