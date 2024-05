Si complica il discorso playoff per il Milan di Abate, ma nulla è ancora perso

Il pareggio di Lecce complica il discorso playoff per il Milan di Ignazio Abate. Lo striminzito 1 a 1 ottenuto contro i campioni d'Italia in carica non ha infatti permesso ai giovani rossoneri di scavalcare il Sassuolo in classifica, che nel corso del weekend è uscito sconfitto dalla trasferta di Empoli.

Nulla però è (ancora) perduto. La squadra di Ignazio abate ha infatti ancora a disposizione due partite di campionato per riuscire a centrare l'obiettivo, il sogno, che fino ad un anno fa era pura utopia. Nelle prossime settimane il Milan dovrà affrontare prima il Frosinone, ultimo in classifica, e poi il Torino, in uno scontro diretto che permetterà ad una delle due squadre, se non addirittura ad entrambe, l'accesso ai playoff.

SERIE A 1 PRIMAVERA: LA CLASSIFICA

Inter 64 **

Roma 61 **

Atalanta 55 *

Lazio 55 *

Torino 48 *

Sassuolo 48 *

Milan 47

Genoa 47

Cagliari 44

Verona 43

Empoli 41

Juventus 39

Lecce 37

Fiorentina 36

Monza 33

Bologna 33

Sampdoria 31

Frosinone ***

* playoff

** spareggio

*** retrocessione