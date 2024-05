Primavera, Bologna-Milan: le formazioni ufficiali. Titolari Zeroli, Simic e Camarda

vedi letture

Il Milan Primavera oggi scende in campo, ospite del Bologna penultimo in classifica, per il recupero della trentesima giornata di campionato, rinviata in occasione della Final Four di Youth League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff, a quattro giornate dal termine del campionato. Con una vittoria questo pomeriggio la squadra di Abate, che recupera i suoi top player, salirebbe dal settimo al quinto posto, il penultimo utile per andare in postseason. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

BOLOGNA (4-3-3): Bagnolini; Nezirevic, Diop, Amey, Baroncioni; Menegazzo, Hodzic, Rosetti; Byar, Mangiameli, Ebone. A disp.: Pessina, Happonen, Kongsley, Ravaglioli, Idaro, Zonta, Lai, Nesi, Tordiglione, Tonin, De Luca. All.: Magnani.

MILAN (4-2-3-1): Nava; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Sala, Malaspina; Scotti, Zeroli, Sia; Camarda. A disp.: Bartoccioni, Raveyre; Bakoune, Nissen, Paloschi, Perera; Mancioppi; Bonomi, Liberali, Simmelhack, Skoczylas. All. Abate