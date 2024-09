Asse Vergine-Guidi: la Primavera del Milan ha imboccato la strada giusta

Il Milan Primavera ha vinto il derby contro l'Inter, in occasione della quinta giornata di campionato. I rossoneri hanno vinto meritatamente contro i nerazzurri con il risultato di 3-1 in virtù delle reti di Dutu, Ibrahimnovic e Bonomi. Una vittoria importante non solo per i tre punti che porta con sè ma anche e soprattutto perché interrompe una striscia negativa di non vittorie contro l'Inter che per il club rossonero durava addirittura da sette anni consecutivi.

In generale il lavoro della Primavera, negli ultimi anni specie da quando è arrivato il nuovo responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, è ottimo in questo avvio di stagione. Dopo cinque gare di campionato i rossoneri hanno vinto quattro volte, perdendo in un'unica occasione in una partita condizionata da un cartellino rosso. Il Milan ha disputato anche una gran partita contro il Liverpool in Youth League, non riuscendo però a schiodarsi dalla 0-0. I buoni risultati e il buon gioco, a oggi, sono il frutto del grande lavoro di Vergine ma anche dell'ottimo impatto del nuovo tecnico Federico Guidi che con la sua esperienza da vincente alla Roma negli ultimi anni sta facendo fare il salto di qualità alla Primavera rossonera.