Camarda ancora in gol: è il tredicesimo in questa stagione. Lo score

Camarda ancora in gol: è il tredicesimo in questa stagione.

Questa mattina il Milan Primavera ha giocato nel giorno di Pasquetta a Vinovo contro i pari età della Juventus. I rossoneri, che sono a caccia di un posto nelle prime sei classificate della classifica, il che vorrebbe dire playoff, sono riusciti a tornare a casa con una vittoria importante. A decidere la sfida, segnando l'unico gol dei 90 minuti, ci ha pensato il solito Francesco Camarda che, nel primo tempo, ha sfruttato la sponda di Sia su calcio d'angolo insaccando con la testa. Il giovane classe 2008, alla sua prima stagione in Primavera, continua così il suo anno d'oro che lo ha portato anche a esordire in Serie A con la prima squadra.

A Vinovo è arrivato il settimo gol di Camarda in campionato Primavera 1. Questi si vanno a unire ai 3 gol messi a segno in Youth League (la semifinale si giocherà il 19 aprile contro il Porto) e ai 3 gol realizzati in Coppa Italia Primavera (da cui i rossoneri sono stati eliminati). Con diverse gare ancora da giocare, dunque, Camarda ha realizzato 13 gol stagionali complessivamente. Un ottimo bottino che potrà allargarsi in questo finale di stagione e che conferma qualità e talento del giovanissimo centravanti del Diavolo.