Dopo la bella vittoria di sabato contro il Sassuolo nel recupero della 5^ giornata del campionato Primavera 1, il Milan di mister Giunti scenderà di nuovo in campo domani pomeriggio in casa del Bologna nel match valido per la 9^ giornata: il fischio d'inizio della sfida è in programma alle 15 (diretta su Sportitalia).