Campionato Primavera 1, il calendario completo del Milan di Federico Guidi

Come lo scorso anno, partirà in trasferta il Campionato Primavera 1 2024/2025 del Milan, guidato da quest'anno da Federico Guidi. Stagione al via nello stesso fine settimana della Serie A - il 17 e 18 agosto - con una sfida sul campo dell'Udinese, neopromossa come Cremonese e Cesena. Esordio casalingo al PUMA House of Football il 24 agosto contro il Torino mentre sempre in casa si chiuderà la stagione regolare, il 17-18 maggio contro il Genoa.

Sarà una stagione di novità per il campionato Primavera 1, con 20 squadre che integrano l'organico di una categoria che passa a essere Under 20, mantenendo quindi i classe 2005 come annata di riferimento. Ci saranno tre turni infrasettimanali (18 dicembre, 22 gennaio e 19 febbraio), quattro pause (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 22 marzo) per gli impegni delle nazionali giovanili e, infine, il 28 dicembre come unica sosta per il periodo natalizio. I rossoneri saranno coinvolti su tre fronti: oltre al campionato anche la Coppa Italia - che per noi partirà dagli Ottavi di finale a gennaio - e una rinnovata UEFA Youth League, che seguirà il calendario della Champions League (ma soltanto per le prime sei giornate, quelle che si giocheranno nel 2024).

GIRONE DI RITORNO

1ª giornata (17/08): Udinese-Milan

2ª giornata (24/08): Milan-Torino

3ª giornata (31/08): Genoa-Milan

4ª giornata (14/09): Milan-Empoli

5ª giornata (21/09): Inter-Milan

6ª giornata (28/09): Milan-Cesena

7ª giornata (05/10): Bologna-Milan

8ª giornata (19/10): Milan-Cremonese

9ª giornata (26/10): Fiorentina-Milan

10ª giornata (02/11): Milan-Hellas Verona

11ª giornata (09/11): Milan-Cagliari

12ª giornata (23/11): Lecce-Milan

13ª giornata (30/11): Milan-Roma

14ª giornata (07/12): Sampdoria-Milan

15ª giornata (14/12): Milan-Juventus

16ª giornata (18/12): Sassuolo-Milan

17ª giornata (21/12): Monza-Milan

18ª giornata (04/01): Milan-Lazio

19ª giornata (11/01): Atalanta-Milan

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata (18/01): Milan-Fiorentina

21ª giornata (22/01): Milan-Lecce

22ª giornata (25/01): Cremonese-Milan

23ª giornata (01/02): Milan-Bologna

24ª giornata (08/02): Juventus-Milan

25ª giornata (15/02): Milan-Sassuolo

26ª giornata (19/02): Cagliari-Milan

27ª giornata (22/02): Milan-Atalanta

28ª giornata (01/03): Hellas Verona-Milan

29ª giornata (08/03): Milan-Inter

30ª giornata (15/03): Roma-Milan

31ª giornata (29/03): Milan-Sampdoria

32ª giornata (05/04): Cesena-Milan

33ª giornata (12/04): Milan-Monza

34ª giornata (19/04): Empoli-Milan

35ª giornata (26/04): Lazio-Milan

36ª giornata (03/05): Milan-Udinese

37ª giornata (10/05): Torino-Milan

38ª giornata (17/05): Milan-Genoa