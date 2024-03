Capitan Zeroli tra gol e assist: e intanto si avvicina il rinnovo di contratto

vedi letture

Il Milan Primavera di mister Abate è tornato a vincere anche in Campionato, occupando al momento la sesta posizione in classifica. Quest'oggi, 2-0 netto contro la Lazio maturato ancora una volta grazie al talento e alla spinta offensiva del proprio capitano, Kevin Zeroli, già con diverse presenze anche in prima squadra, autore del raddoppio rossonero oggi contro i biancocelesti. Infatti, nel corso di questa stagione sono stati diversi i gioielli delle giovanili lanciati da Stefano Pioli anche nella squadra maggioare: da Chaka Traoré a Davide Bartesaghi, passando per Francesco Camarda e Simic, sono solo alcuni esempi della grande quantità di ottimi prospetti che il Settore Giovanile del Diavolo sta sfornando negli ultimi anni.

Qualità e gol

Tra questi, spicca anche il classe 2005 nativo di Busto Arsizio e capitano del Milan di Abate, Kevin Zeroli. Giocatore totale, che ormai abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in Primavera, dotato di grande tecnica e importante forza fisica, oltre che ad un'eleganza innata e caratteristiche offensive. Infatti, quello siglato contro la Lazio in Campionato Primavera è il settimo sigillo stagionale sin qui ( 4 in Europa e 3 in campionato).

Un futuro in rossonero

Da tempo Geoffrey Moncada, che lo adora dal punto di vista tecnico, sarebbe in contatto con la sua agente Rafaela Pimenta e il ragazzo non ha mai nascosto di voler rimanere in rossonero. Ora, però, il prolungamento sarebbe davvero ad un passo: firmerebbe fino a giugno 2029.