Cominciano le Finals di Youth League! Milan Primavera in campo oggi per la semifinale

MilanNews.it

Dal 21 al 24 si giocheranno a Ginevra le Finals di Youth League. Oggi andranno in scena i due match di semifinale: alle 13 ci sarà Sporting Lisbona-AZ Alkmaar, mentre alle 18 scenderà in campo la Primavera del Milan contro l'Hajduk Spalato. Le due vincenti si affronteranno poi lunedì in finale alle 18.

Il match della squadra di Abate potrà essere seguito in live testuale su MilanNews.it.