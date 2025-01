Coppa Italia Primavera, il Milan batte il Genoa ai rigori e va ai quarti: racconto e tabellino del match

Il Milan Primavera batte il Genoa ai calci di rigore a accede ai Quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Al termine di una partita estremamente equilibrata, i rossoneri prevalgono sui rossoblù grazie agli undici metri, decisivi dato che il nuovo format della competizione non prevede supplementari. Nei tempi regolamentari la sfida si è chiusa 1-1, per via delle reti tutte nel primo tempo di Papastylianou (al 6') e di Liberali (al 25') sempre su calcio di rigore, conquistato da Maxi Ibrahimović e trasformato dal 10.

Pur con un predominio rossonero, permane l'equilibrio fino al 90', e nel recupero Longoni si rende protagonista di una grande parata. Alessandro sugli scudi anche dal dischetto, ipnotizzando Gjirardello sul secondo tentativo del Genoa. Ai Quarti di finale, in gara secca, affronteremo l'Inter in un Derby davvero ricco di spunti. Ora la concentrazione della squadra di Guidi può nuovamente sportarsi sul campionato, che sabato alle 13.00 propone la delicata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.

LA CRONACA

Inizio in salita per i rossoneri di Guidi, che dopo sei minuti di gioco passano in svantaggio a causa del gol di Papastylianou, più lesto di tutti a deviare in rete un cross da sinistra. Longoni battuto e 0-1 Genoa. Reazione composta del Milan Primavera, che accerchia i genoani nella loro area senza però trovare particolari sbocchi per andare alla conclusione. Gran guizzo di Maxi al 25', passa in mezzo a due avversari e viene steso in area, è calcio di rigore per noi: dal dischetto Liberali con il mancino, portiere spiazzato e 1-1 al PUMA House of Football. Non cambia il copione del match, molto fisico e ricco di contrasti, ma non arrivano altre occasioni degne di menzione: 1-1 all'intervallo.

La ripresa inizia senza cambi, con il Milan sempre in gestione dei ritmi e il Genoa concentrato a non concedere spazi in fase difensiva. Primo cambio rossonero al 58', Skoczylas prende il posto di Colombo. Liberali ci prova due volte, prima con un calcio di punizione da posizione centrale che viene parato a terra da Lysionok. Successivamente, sempre il 10, calcia da posizione defilata cercando il palo lontano, ma il sinistro viene rimpallato. All'82' Hodzic apre per Skoczylas che calcia al volo di destro, colpendo male. L'ultimo tentativo del match è degli ospiti, Longoni si supera e porta la sfida ai rigori: segnano Bonomi, Hodzic, Liberali e Perin, Longoni ne para uno. Milan ai Quarti di finale.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 5-2 (1-1) d.c.r.

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo (12'st Skoczylas), Nissen, Duțu, Perera; Hodzic, Victor (34'st Parmiggiani), Sala (47'st Perin); Liberali, Scotti (34'st Bonomi), Ibrahimović. A disp.: Colzani; Comotto, Di Siena, Lamorte, Mancioppi, Perina, Siman. All.: Guidi.

GENOA (4-3-3): Lysionok; Arata (48'st Dorgu), Ferroni, Klisys, Contarini; Grossi, Rossi, Fazio; Papastylianou (26'st Nuredini), Arboscello, Ghirardello. A disp.: Magalotti; Barbini, Carbone, Colonnese, Deseri, Doucoure, Mendolia, Pagliari, Pallavicini. All.: Sbravati.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Gol: 6' Papastylianou (G), 25' rig. Liberali (M).

Ammoniti: 15'st Klysis (G), 31'st Arboscello (G).

Sequenza rigori: Bonomi (M) gol; Arboscello (G) alto; Hodzic (M) gol; Ghirardello (G) parato; Liberali (M) gol; Dorgu (G) gol; Perin (M).