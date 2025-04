Coppa Italia Primavera, svolto lavoro sul manto erboso dell'Arena Civica

Domani alle ore 15.00 sul campo dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano andrà in scena la Finale dell’edizione numero 53 della Coppa Italia Primavera. Si affronteranno il Milan di Mister Guidi e il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. Una vittoria del Cagliari equivarrebbe al primo successo dei sardi nella competizione, mentre per i rossoneri si tratterebbe del terzo titolo.

Per valorizzare il contesto dello storico impianto meneghino inaugurato nel 1807, che in Serie A ha ospitato in passato le gare di Inter e Milan e che è stato il teatro della prima partita ufficiale della nazionale italiana, è stato svolto un importante lavoro sul manto erboso e su tutta la superfice di gioco, ampliandone le misure.

In questo senso preziosissima è stata la collaborazione di RADICI SPORT, che ha messo a disposizione della Lega Serie A, organizzatrice dell’evento, il manto in superfice sintetica che delimita il campo di gioco.

L’accesso all’impianto per assistere al match sarà gratuito, con ingresso a partire dalle ore 14.00, dall’ingresso “C” in viale Comizi di Lione.