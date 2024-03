Finals acciuffate, ma ora testa al campionato. Alle 10:45 il Milan Primavera ospita la Lazio

Dopo aver battuto il Real Madrid ai rigori e conquistato il pass per le semifinali di Youth League, la Primavera del Milan deve tornare a pensare al campionato e alla corsa verso le finali scudetto. La squadra rossonera di Ignazio Abate affronterà questa mattina la Lazio al Puma House of Football di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 10.45.

Il Diavolo si trova attualmente al 7° posto in classifica con 37 punti, mentre i biancocelesti sono terzi con 44 punti. Il match di andata, che si era giocato lo scorso 2 dicembre, si era conclusa con la vittoria della Lazio per 1-0.