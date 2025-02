Finisce in pareggio il primo tempo al PUMA House of Football tra Milan e Bologna

Finisce in pareggio il primo tempo al PUMA House of Football tra Milan e Bologna.



Vantaggio Liberali

Al minuto 14' del primo tempo si sblocca il risultato al PUMA House of Football di Vismara. Dopo il primo quarto d'ora in totale controllo della partita, il Milan di Federico Guidi ha trovato il guizzo grazie al suo uomo di punta, la sua stella, il suo numero 10, Mattia Liberali. Il giovane rossonero è stato bravo a sfruttare un'indecisione della difesa del Bologna, che andata a vuoto su un cross di Sala, ha messo il classe 2007 nelle condizioni di trovarsi da solo difronte ad Happonen, battuto poi con una conclusione forte sul primo palo.

Il Bologna ci prova senza impensierire Longoni

Subita la rete da Mattia Liberali, il Bologna ha provato d'orgoglio a recare qualche pericolo dalle parti di Longoni, che ha vissuto gran parte del primo tempo come spettatore non pagante.

Pareggio del Bologna al 42'

Era da un po' che il Bologna ci stava provando, anche se senza rendersi mai realmente pericoloso. Sugli sviluppi di quello che sembrava essere un innocuo calcio d'angolo, però, la formazione emiliana ha trovato il pareggio grazie all'incornata vincente di Addessi, che saltato indisturbato dentro l'area di rigore rossonera, è riuscito ad indirizzare bene il pallone sul secondo palo battendo così un Longoni che fino a questo momento non era stato praticamente mai chiamato in causa.

Tensione al termine del primo tempo

Piccolo momento di confusione al momento della fine del primo tempo. Scintille in campo tra Filippo Scotti ed il portiere degli emiliani Ukko Happonen, entrambi ammoniti dal direttore di gara per via della mischia che hanno causato.