Guidi: "Il Milan segue i ragazzi a 360 gradi e punta ciecamente sul settore giovanile"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Domani sarà una grande giornata per il Milan Primavera che alle ore 15, presso l'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano, si giocherà la finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari, cercando il titolo per la terza volta nella propria storia. L'ingresso allo stadio sarà gratuito e la partita trasmessa in diretta su Sportitalia. Di seguito le parole in conferenza stampa del mister Federico Guidi, presente oggi al Puma House of Football.

Ha ricevuto qualche messaggio dalla società?

"C'è grande felicità e tante volte ci sono stati attestati di stima per me e per i miei ragazzi. Parliamo di un club che segue i ragazzi a 360 gradi e punta ciecamente sul settore giovanile: basti pensare all'esordio in prima squadra di un 2007 come Liberali. Se non hai un club che ci crede, queste cose non potrebbero accadere: questa è per noi una forte motivazione"