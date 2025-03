Il Milan sorride con la Primavera di Guidi: Comotto e Longoni le ultime "scoperte" rossonere

Se la prima squadra e il Milan Futuro stanno vivendo stagioni piuttosto travagliate, in via Aldo Rossi possono invece sorridere per il rendimento della Primavera rossonera allenata da Federico Guidi che mercoledì ha conquistato la finale di Coppa Italia (il 9 aprile contro il Cagliari) e in campionato occupa in questo momento un posto per i playoff scudetto. L'unico neo dell'annata è stata la Youth League dove i giovani milanisti non hanno passato la fase campionato.

Quando si parla della Primavera del Milan si esaltano in particolare giocatori come Liberali, Scotti, Bonomi e Sala, ma ci sono tanti giovanissimi che stanno giocando sotto età e si stanno mettendo in mostra. Due nomi su tutti: Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che tra i ragazzi della sua età è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, e il portiere Alessandro Longoni che è pure lui un 2008 e che è diventato ormai l'estremo difensore titolare della squadra di Guidi. Lo riferisce Tuttosport.