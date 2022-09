Italia under 19, convocato il rossonero Bozzolan in vista dei prossimi impegni

MilanNews.it

Messa in archivio l'amichevole vinta contro l'Albania, l'Italia under 19 di Alberto Bollini si radunerà nella serata di mercoledì al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista della prima fase di qualificazione agli Europei di categoria in Polonia.

Esordio mercoledì 21 (ore 12) a Rumia con l’Estonia, nella stessa sede ed orario sabato 24 settembre l'avversario sarà la Bosnia ed Erzegovina, ed infine martedì 27 (ore 14) a Gdynia sfida contro i padroni di casa.

Il ct ha convocato 26 giocatori, con i quattro 2005 Chiarodia, Saiani, Di Maggio e Lipani, Domenica 18 settembre verrà stilata la lista definitiva dei 20 convocati per la prima fase del torneo continentale.

Portieri

Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Simone Scaglia (Juventus)

Difensori

ANDREA BOZZOLAN (MILAN), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Riccardo Stivanello (Bologna)

Centrocampisti

Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luca Di Maggio (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti

Luca D’Andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus).