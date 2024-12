La Primavera del Milan è una favola, Guidi elogia il gruppo: "I ragazzi mettono sempre attenzione e grande spirito in ogni giocata"

Giornata molto positiva per la Primavera rossonera di mister Guidi. Infatti il suo Milan ha vinto per 2-0 contro il Monza grazie ai gol nella ripresa di Dutu e di Scotti. Con questo successo la formazione rossonera è salita a quota 31 punti e raggiunto in classifica l'Inter che ha perso 4-1 contro la capolista Roma (36 punti). Le parole del tecnico milanista sono un continuo elogio al rendimento dei suoi ragazzi:

Un gruppo forte e continui miglioramenti

"E' importante per noi interpretare ogni giocata, ogni pallone con grande attenzione e continuità. Le motivazioni in questo sport contano tantissimo, chiunque puoi affrontare. Devo dire che in questo ambiente abbiamo trovato terreno fertile, e stiamo lavorando bene con i ragazzi per prepararli al calcio professionistico"

Ogni giocatore elemento fondamentale

"Un'altra nota di merito del gruppo e dello spogliatoio, ma anche della società che è sensibile e pronta a far crescere i giovani. C'è un dato che ci da grande orgoglio, infatti siamo la squadra che ha fatto giocare più ragazzi in tutto il campionato, siamo sensibili su questo fronte. Ogni elemento della squadra è fondamentale"

I complimenti alla squadra

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè sono cresciuti sia come squadra sia come singoli, sappiamo anche tutti i sacrifici che fanno e facciamo. E' giusto che ora passino queste festività con le proprie famiglie"