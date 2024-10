La Primavera, Guidi: "Risultato bugiardo, i ragazzi hanno giocato una buona gara, ma commessi errori di troppo"

vedi letture

Brutta prestazione della Primavera di mister Guidi che cade per la seconda volta in questo campionato. Il Bologna di Rivalta vince 3-1 e lo fa con merito, dopo essere andato in svantaggio subito a inizio gara dopo la rete di Bonomi. Il Milan perde così la chance di agguantare il primo posto in classifica e rimane terzo in graduatoria. Di seguito queste le considerazioni del tecnico rossonero, Federico Guidi al termine del match:

Risultato bugiardo

"Torniamo a casa con grande rammarico e soprattutto un risultato che secondo me non rende giustizia per quanto fatto vedere in campo oggi. La squadra aveva approcciato molto bene andando con merito in vantaggio e giocando un bel calcio. Peccato perchè in 10 minuti su delle situazioni di palla inattiva, il Bologna ha saputo punirci subito, ribaltando la gara".

Esperienza e coraggio

"Siamo un gruppo molto giovane e forse ancora un po' poco esperto, quindi qualche errore ci può anche stare. Ma questo è ciò che vogliamo migliorare, anche attraverso errori formativi e che possano essere utili per il loro futuro".

Ora la sosta

"Cercheremo di analizzare e migliorare le cose che già abbiamo fatto di positivo. Come ho detto prima, il nostro obiettivo è quello di crescere e faremo di tutto per migliorare sempre di più".