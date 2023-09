live mn - Youth League, Milan-Newcastle (4-0): Camarda strepitoso: inglesi ko

vedi letture

93'FINISCE QUI! Il Milan vince contro il Newcastle imponendosi con un netto 4-0 grazie alle reti di Camarda, autore di una doppietta, Chaka Traore e Zeroli dal dischetto. Tre punti importanti per i rossoneri che partono bene nel loro cammino europeo.

90' Tre minuti di recupero.

82' Il Milan ora controlla il match con un lungo possesso palla.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOLLL!!! Zeroli spiazza il portiere dal dischetto e cala il poker!

73' Rigore per il Milan! Sia viene ancora atterrato in area.

70' Altro cambio: fuori Scotti, dentro Sia.

66' Cambio nel Milan: fuori Chaka, dentro Cuenca.

63' Il Milan controlla il match e fa girare palla.

56' Ammonizione per Zeroli.

53' Punizione di Chaka da fuori area, conclusione che fa la barba al palo.

49' OCCASIONISSIMA MILAN!! Bellissima palla di Chaka per Perrucci che a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare!

45' Si riparte! Triplo cambio nel Milan: fuori Bakoune, Victor e Simic, dentro Jimenez, Perrucci e Parmiggiani.

- Grandissimo primo tempo della Primavera del Milan che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di tre reti contro il Newcastle: rossoneri in vantaggio con Chaka Traoré, poi si scatena Francesco Camarda che prima si procura e trasforma un rigore e poi segna la sua personale doppietta su assist di Scotti.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Ci prova ancora Eletu dalla distanza, ma anche stavolta il suo sinistro sfiora il palo alla sinistra del portiere del Newcastle.

37' Punizione per il Milan dal limite dell'area: ci prova Eletu con il sinistro, pallone fuori di poco.

35' Newcastle ad un passo dal gol dell'1-3: la palla arriva in area di rigore del Milan a Prkison che da due passi calcia addosso a Bartoccioni.

27' GOOOOOOOOOOOOLLLLL!! GOOOOOOOOOOOLLL!! TRIS DEL MILAN!! Rete che arriva ancora dall'asse Scotti-Camarda, con l'esterno rossonero che serve Camarda in profondità e a tu per tu con il portiere non sbaglia!

23' Problema alla caviglia per Stalmach.

20' GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLLLLLL!!! RADDOPPIA IL MILAN!!!! Camarda non sbaglia dagli undici metri e sigla il 2-0!

18' Rigore per il Milan! Camarda viene atterrato in area di rigore!

15' GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! MILAN IN VANTAGGIO!! Bell'azione di Scotti sulla destra, cross in mezzo per Chaka Traore che deve solo appoggiare in porta! 1-0!

10' Conclusione di Stalmach da fuori area su scarico di Zeroli, destro ampiamente a lato.

7' Cross di Magni dalla sinistra, Scotti stacca di testa sul secondo palo ma l'incornata termina fuori di poco.

4' È il Newcastle che prova a fare la partita fin qui.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Newcastle, prima giornata del girone F di Youth League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Newcastle:

MILAN: Bartoccioni; Bakoune, Smic, Nsiala, Magni; Eletu, Stalmach, Zeroli; Scotti, Camarda, Traoré. A disp.: Raveyre, Malaspina, Perrucci, Cuenca, Sia, Parmigiani, Jimenez. All.: Abate.

NEWCASTLE: Harrison; Thompson, Heffernan, McArthur, Charlton; Emerson, Hernes, Miley, Huntley; Parkinson, Donaldson. A disp.: Janusz, Stantone, Powell, Bryant, Cragg, Munda, Neave. All.: Dawson.