Milan Primavera alle Finals di Youth League! Battuto il Real Madrid ai rigori

Per il secondo anno consecutivo, il Milan Primavera si qualifica alle Final Four di Youth League, la più importante competizione europea per i settori giovanili d'Europa. I rossoneri hanno battuto il Real Madrid di Alvaro Arbeloa ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: decisivo Raveyre con le sue parate, una delle quali sui tiri di rigore, e capitan Zeroli, che ha segnato il penalty decisivo. Le Final Four si disputeranno a Nyon; in semifinale i rossoneri affronteranno una tra Mainz e Porto, in campo in questi minuti.

LA PARTITA

Il primo tempo

Il primo tempo è tutto di marca spagnola, se non per la primissima azione rossonera che, però, illude. Il Real Madrid pressa alto, tiene palla, la fa girare bene e crea tantissimo: prima del rigore dell'1-0 calciato da Gonzalo al 33esimo per fallo di Magni, la squadra blanca prende un palo e si vede negare più volte il gol da degli ottimi interventi del portiere rossonero Raveyre.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo c'è un altro Milan e un altro Real Madrid: Abate posiziona la squadra in maniera più compatta e, anche grazie ad un po' più di aggressività, i rossoneri tengono più il controllo del gioco; tale cambiamento è aiutato dal gol del pareggio che arriva subito, al minuto 54, grazie ad una stupenda azione del 2006 Sia, che, dopo averne saltati due, deposita in rete con un tunnel al portiere spagnolo. Addiritura, sono per il Milan le ultime due occasioni della gara, sempre in contropiede, ma prima Camarda e poi Sala non riescono a rendere in gol le ottime assistenze di Zeroli.



I rigori

Si arriva dunque ai tiri di rigore senza passare dai supplementari. I primi due passano gonfiando la rete, poi il Real Madrid ne sbaglia due (parata di Raveyre sul primo, alto il secondo) e Scotti ha la palla decisiva per chiudere la gara al quarto penalty, ma lo sbaglia. Tocca, quindi, di nuovo a capitan Zeroli che, con personalità, spiazza il portiere e regala una grande gioia a tutto il mondo rossonero.