Milan Primavera, di nuovo in campo sabato: la situazione in classifica

vedi letture

Il Milan Primavera tornerà in campo questo sabato. Il prossimo 17 febbraio, alle ore 11, i rossoneri sfideranno i pari età del Genoa in trasferta per reagire dopo il blackout degli ultimi minuti della gara interna con il Sassuolo, condotta sul 3-0 fino a poco meno di dieci minuti dal termine prima della rimonta neorverde. La gara con il Genoa è un'ottima occasione per ripartire e per lanciarsi verso la successiva settimana che sarà decisiva: prima il derby contro l'Inter capolista e a seguire gli ottavi di finale di Youth League contro il Braga.

La classifica aggiornata di Primavera 1:

Inter 44

Torino 37

Roma 37

Milan 36

Atalanta 34

Lazio 34

Sassuolo 34

Genoa 28

Juventus 28

Cagliari 28

Hellas Verona 27

Fiorentina 25

Empoli 25

Sampdoria 23

Monza 22

Lecce 20

Bologna 19

Frosinone 13