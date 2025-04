Milan Primavera, domani il cruciale big match contro la Lazio

Non è un momento facile per il Milan Primavera. Dal ritorno dall'ultima pausa per le Nazionali di metà marzo, che era stata precedeuta da una vittoria in casa della capolista Roma che aveva consolidato i rossoneri al sesto posto, l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff Scudetto, i rossoneri hanno inanellato una serie di risultati negativi: quattro sconfitte, inclusa la finale di Coppa contro il Cagliari, e un pareggio. La vittoria dunque manca dal 16 marzo e serve più che mai dal momento che il Diavolo addirittura all'ottavo posto.

Tutto è ancora in ballo, con quattro partite da giocare e con la classifica corta: il sesto posto dista solo due punti. Al momento questa posizione è occupata dalla Lazio che, domani, sarà avversaria del Milan nella capitale. La partita è un vero e proprio big match valevole per i playoff, una sconfitta rischierebbe di condannare definitivamente la squadra di Guidi mentre una vittoria la manterebbe vivissima per le speranze di postseason. La gara si giocherà alle ore 16.

CLASSIFICA

Roma 73 punti

Inter 66

Sassuolo 66

Fiorentina 60

Juventus 58

Lazio 54

Verona 53

Milan 52*

Genoa 51

Cagliari 49

Torino 46

Lecce 45

Cesena 44

Monza 42

Atalanta 40

Cremonese 41

Empoli 33

Bologna 33

Sampdoria 22

Udinese 14