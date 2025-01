MN - Primavera, Guidi: "Oggi i ragazzi mi hanno fatto capire che possono arrivare lontano"

vedi letture

Il Milan Primavera compie una vera e propria impresa. Sul campo di casa del Puma House of Football e sotto la pioggia, i rossoneri ribaltano il Lecce nell'arco di un minuto con una doppietta di Filippo Scotti tra 77° e 78° minuto e guadagnano tre punti cruciali nella rincorsa alla zona playoff. Al termine della gara il mister Federico Guidi ha parlato di fronte ai media presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it.

Quanto è importante la vittoria?

"Sicuramente una prestazione bella, i ragazzi meritavano il risultato: anche quando siamo andati sotto contro un avversario costruito per vincere lo scudetto, con grande struttura fisica. Facendo una vittoria in rimonta è la testimonianza di quanto i ragazzi lo sentono e quanto hanno voluto rispondere alle difficoltà. Anche se avessero perso avrei fatto i complimenti ai ragazzi perché oggi è stata una prestazione straordinaria, su un campo difficile e con la squadra che ha espresso un ottimo calcio. Oggi mi hanno fatto capire che possono arrivare lontano, che hanno delle potenzialità che possono trasformare in qualità"

Sul carattere dimostrato dalla squadra

"Devo dire che abbiamo battuto tanto su questo tasto, penso che molte volte quando non abbiamo raggiunto il risultato ci sono stati nostri demeriti onon abbiamo giocato con la giusta intensità. La partita di oggi è la testimonianza: vedere uscire la squadra palla al piede su un campo che era completamente fanghiglia, testimonia che hanno delle qualità. Facendo queste prestazioni su questo campo, non possono più sbagliare: mi hanno dimostrato di saper giocare"

Su Scotti e Nissen

"Nissen è la vittoria del lavoro, un ragazzo che ha saputo superare tantissime difficoltà: infortuni, non essere scelto anche quando si allenava con continuità perché non rendeva come sta rendendo oggi... Quello che conta è il campo e la quotidianità degli allenamenti: chi fa come Nissen è l'esempio per tutti gli altri, non ci sono maglie prestabilite. Si devono impegnare, devono crescere e sono estremamente contento di farlo giocare quando fa queste prestazioni. A Scotti ho chiesto tanto, ho avuto anche parole pesanti nei suoi confronti ma oggi ha reagito da professionista e da ragazzo maturo perché mi aspetto tanto da lui come da tutti gli altri: oggi ha risposto presente sul campo. Anche Pippo è un ragazzo che merita soddisfazioni ma dipende da lui, quando non fa queste prestazioni è una mancanza sua: i ragazzi dal punto di vista della voglia e della fame non devono mai mancare"

Ibra fuori per infortunio: come sta?

"Ha avuto un crampo e ha giocato su un campo pesante anche contro la Fiorentina. Uscito per crampi ma niente di particolare"

Il singolo si esalta perché è esempio per gli altri?

"Sì, noi vogliamo all'interno del gruppo far emergere quanti più singoli possibili: questa è la nostra idea. Ed è l'unica strada che conosco per provare a fargli coronare il loro sogno, quello di diventare calciatori professionisti. Oggi è la testimonianza che sono ragazzi estremamente intelligenti come ho detto stesso, un gruppo piacevolissimo da allenare, anzi mi diverto tanto al campo con loro: è una squadra che quando gioca di insieme è bello vederla allenarsi e giocare"