MN - Primavera in campo contro l'Empoli: sugli spalti ci sono anche Moncada, Vergine e Kirovski

In questi minuti è in campo la Primavera del Milan che al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara sta affrontando l'Empoli. Sugli spalti, per osservare da vicino la partita dell squadra rossonera di mister Guidi sono presenti anche diversi dirigenti del club di via Aldo Rossi: ci sono infatti Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile milanista, Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Diavolo e Jovan Kirovski, sport development director del Milan.

Queste le formazioni ufficiali di Milan ed Empoli:

MILAN: Longoni, Bakoune, Nissen, Perin, Sala, Ibrahimovic, Dutu, Grilli, Siman, Stalmach, Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Paloschi, Perrucci, Parmigiani, Gualdi, Lamorte, Frugnoli, Ossola, Tezzele, Colombo. All.: Guidi.

EMPOLI: Versari, Moray, Majdandzic, Bacci, Tosto, El Biache, Cesari, Huqi, Popov, Rugani, Orlandi. A disp.: Fuscaldo, Bacciardi, Akpa-Chukwu, Monaco, Falcusan, Lauricella, Trdan, Matteazzi, Pauliuc, Olivieri, Pereira Gravelo. All.: Birindelli.

di Antonio Vitiello