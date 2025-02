Non solo prima squadra e Milan Futuro, domenica in campo anche la Primavera

Domenica sarà giorno di gare. Il culmine si avrà alle 20.45, allo stadio San Siro, dove il Milan affronterà la Lazio per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive. Ma nel corso della giornata, al mattino e nel primo pomeriggio, saranno impegnati anche le squadre giovanili. In primis alle 15 ci sarà l'esordio di Massimo Oddo sulla panchina di Milan Futuro in uno scontro diretto per la salvezza in casa del Legnago Salus, ultima della classe. Ancora prima, alle 11, il Milan Primavera del tecnico Federico Guidi sarà di scena in casa dell'Hellas Verona.

Tutte e tre le partite saranno seguite come di consueto dalla redazione di MilanNews.it che dedicherà a ciascuna il live testuale di riferimento. Nello specifico la partita della Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.