Primavera 1, classifiche a confronto: Guidi +1 rispetto ad Abate, ma con due partite in più

Al giro di boa il Milan Primavera è terzo in classifica nel campionato di Primavera 1. Nonostante l'importante rivoluzione attuata in estate dalle parti del PUMA House of Football, mister Federico Guidi è riuscito comunque a costruire una squadra che fino a questo momento, escluso il deludente percorso in Youth League, ha dimostrato di potersela giocare praticamente con tutte in patria, nonostante l'età media sia tra le più basse del campionato.

Un contraccolpo rispetto alla scorsa stagione, comunque, c'è stato, ma questo nuovo Milan Privamera viaggia a ritmi altissimi, come confermano anche i dati di questo inizio di stagione. Rispetto alla scorsa qualche differenza c'è, soprattutto nel numero di partite e nei punti conquistati in campionato.

A questo punto dell'anno, infatti, il Milan di Ignazio Abate aveva disputato 15 partite di campionato collezionando 30 punti, uno in merito rispetto a quello di Federico Guidi che però fino a questo momento è sceso in campo in 17.