Primavera, Abate: "Hajduk squadra molto fisica, dobbiamo credere in noi stessi"

Ignazio Abate, allenatore della Primavera del Milan, ha commentato così al sito ufficiale dell'UEFA la semifinale di Youth League contro l'Hajduk Spalato: "Conosciamo l'Hajduk molto bene. Abbiamo visto e studiato molto le loro partite. È una squadra molto fisica, con quattro o cinque giocatori di alto livello. Ai miei occhi, due o tre di loro sono pronti per il calcio senior. Sarà una partita difficile. Speriamo di arrivare nella nostra condizione migliore. Siamo arrivati fin qui, quindi ora dobbiamo credere in noi stessi.

Non andremo lì per una vacanza o come vincitori di una competizione. Che vinca la squadra migliore: se ci batteranno e giocheranno meglio, gli stringeremo la mano. Ma i nostri ragazzi ci metteranno sicuramente il cuore. Sono sicuro che faranno una grande prestazione. Sarà una buona partita perché hanno anche molta qualità e intensità. Ci sarà un grande pubblico perché hanno un grande seguito. Quindi siamo pronti per una bella giornata che dobbiamo cogliere, divertirci e dare il meglio di noi come abbiamo sempre fatto".