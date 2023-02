Primavera, Abate: "In Europa diminuisce il divario di età. Sono contento. Ora non dobbiamo mollare"

MilanNews.it

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso a MilanTV dopo la vittoria agli ottavi di Youth League contro il Ruh Lviv: "La stagione ha molti aspetti positivi. In Europa i ragazzi. riescono sempre a regalarci emozioni incredibili; non dimentichiamo che in Europa diminuisce il divario dell'età perché possono giocarci solo 3 2003. I ragazzi dimostrano ottima qualità, lottano su ogni pallone e per noi, giocando contro 5 2003 e i 2022, è dura. Ma siamo a galla, non dobbiamo mollare. Ora abbiamo 4-5 partite difficilissime in campionato perché possono risollevarci in classifica".