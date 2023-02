Primavera, alle 16 Milan in campo contro la Fiorentina

MilanNews.it

Oggi alle 16 la Primavera di Ignazio Abate ospiterà al Puma House of Football la Fiorentina, per l'anticipo della 21esima giornata di campionato. Il Milan è tornato alla vittoria dopo parecchio tempo nel corso dello scorso weekend contro il Cesena e domani sfiderà la squadra quinta in classifica. La partita è stata anticipata al venerdì perché i rossoneri martedì saranno impegnati negli ottavi di finale di Youth League contro il Rukh Lviv.