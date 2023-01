© foto di Gianluigi Torre

Il Milan di Ignazio Abate, 12° in classifica, affronterà oggi alle 16 la Juventus che invece è sesta. Il match tra rossoneri e bianconeri si giocherà al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara di Milano e sarà seguibile in diretta con il live testuale su MilanNews.it.