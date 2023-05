Primavera, alle 19 Milan-Inter. Formazione di Abate: in porta c'è Vasquez

È stata resa nota la formazione ufficiale del Milan Primavera per la sfida contro i pari età dell'Inter:

MILAN (4-3-3): Devis Vasquez; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach, Eletu, Zeroli; Cuenca, Traoré, El Hilali. All. Abate

Per il #MilanPrimavera c'è l'esame Derby

Le scelte di Mister Abate per #MilanInter, in campo dalle 19.00#Primavera1TIM #SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/QRhhcIEb2R