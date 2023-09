Primavera, Bonomi in gol con la Juve: "Orgoglioso della mia prova"

In gol contro la Juve con la maglia del Milan Primavera, Alessandro Bonomi, ha parlato al termine del match vinto per 3-0: "Sono orgoglioso della mia prova, siamo contenti per la grande partita e per i tre punti, dobbiamo continuare su questa strada. Nel secondo tempo abbiamo subito poco, siamo stati attenti dopo l'espulsione e non ci siamo fatti prendere alla sprovvista".