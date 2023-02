Primavera, gli impegni a febbraio della squadra di Ignazio Abate

Fonte: acmilan.com

Mese davvero ricco di appuntamenti per la Primavera di Ignazio Abate, con cinque sfide tra la chiusura del girone d'andata e l'inizio del ritorno. Per i rossoneri, la squadra più giovane del campionato Primavera 1, occasioni per proseguire un percorso di crescita importante e per rilanciare anche la classifica. A febbraio si conoscerà anche il destino europeo, con il sorteggio degli Ottavi di finale di Youth League e l'appuntamento europeo fissato per fine mese (o inizio marzo):

PRIMAVERA 1 TIM

17ª giornata: Sassuolo-Milan, sabato 4 febbraio ore 13.00 (Sportitalia) - Stadio Enzo Ricci

18ª giornata: Frosinone-Milan, domenica 12 febbraio ore 13.00 (Sportitalia) - Città dello Sport, Ferentino (FR)

19ª giornata: Milan-Sampdoria, mercoledì 15 febbraio ore 16.00 (Sportitalia) - CS P. Vismara - PUMA House of Football

20ª giornata: Cesena-Milan, domenica 19 febbraio ore 11.00 (Sportitalia) - Centro Sportivo Romagna Centro

21ª giornata: Milan-Fiorentina, venerdì 24 febbraio ore 16.00 (Sportitalia) - CS P. Vismara - PUMA House of Football

UEFA YOUTH LEAGUE

Ottavo di Finale (gara unica): Sorteggio previsto il 13 febbraio, partita da giocare il 28 febbraio o il 1° marzo