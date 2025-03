Primavera, gli impegni a marzo tra campionato e Coppa Italia

PRIMAVERA MASCHILE

Grandi sfide in programma anche per i ragazzi di Guidi: si parte dalla trasferta di Verona, preludio a una settimana da brividi a precedere la sosta per le nazionali. Perché oltre alle sfide con Inter e Roma ci sarà anche la Semifinale di Coppa Italia col Lecce, in palio un posto nella finalissima, che sarebbe la prima dal 2018.

PRIMAVERA 1

28ª giornata, Hellas Verona-Milan, domenica 2 marzo alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Aldo Olivieri

29ª giornata, Milan-Inter, sabato 8 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

30ª giornata, Roma-Milan, domenica 16 marzo alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Tre Fontane

31ª giornata, Milan-Sampdoria, lunedì 31 marzo alle 18.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

COPPA ITALIA PRIMAVERA

Semifinale, Milan-Lecce, mercoledì 12 marzo alle 12.30 (Sportitalia) - PUMA House of Football