Primavera, Guidi: "Oggi c'era la fame di raggiungere il risultato"

vedi letture

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha parlato a Milan TV al termine della sfida di questo pomeriggio vinta contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi i ragazzi meritano tanti complimenti perché hanno fatto una partita veramente bella. Davanti avevamo la prima in classifica e la squadra che aveva lo Scudetto sul petto, quindi sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare e devo dire che oggi siamo stati anche più concreti, c’era proprio fame di raggiungere il risultato. I ragazzi erano anche arrabbiati perché contro la Juventus sono usciti sconfitti seppur non meritandolo. Quello ci ha dato una spinta in più per fare una prestazione come quella che hanno fatto, un’ottima prestazione, oggi meritano tutti gli applausi”.

Il ritorno alla vittoria:

“Noi essendo una squadra molto giovani, con questi continui saliscendi di calciatori abbiamo sempre evidenziato un po’ di discontinuità nelle prestazioni, molte volte facevamo bene, poi nella partita successiva un po’ meno, magari dando la sensazione di essere leggeri che è la cosa che odio di più. La cosa che gli chiedo sempre è che la nostra prestazione deve partire dal nostro atteggiamento, quindi la voglia di arrivare al risultato, la voglia di vincere il duello, la voglia di approcciarci ad ogni singolo pallone con la personalità e coraggio: è quella l’unica strada che può farli arrivare a diventare calciatori professionisti. Oggi hanno giocato così e questo mi aspetto di vederlo con grande continuità nelle prossime partite a cominciare da Monza”.