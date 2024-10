Primavera, Guidi: "Questa è solamente una tappa di un percorso lunghissimo"

Il Milan Primavera espugna il Viola Park e torna a vincere in campionato dopo tre giornate. Queste le parole rilasciate da mister Federico Guidi ai microfoni dei canali ufficiali del club nell'immediato post partita contro la Fiorentina: "Questa è solamente una tappa di un percorso lunghissimo, e ci sarà ancora tanto da correre, tanto da fare, perché è un gruppo giovane, perché abbiamo l'età media più giovane del campionato, però hanno dei grandi valori e quindi spero che insieme al mio staff riusciamo a trasformare le loro potenzialità in qualità".

Su Tartaglia, Eletu e Perina

"Sono tre storie belle, perché Tartataglia rappresenta la vittoria del settore giovanile. È un ragazzo all'esordio, è un'Under 17, e questo certifica, mette un timbro sul lavoro certosino che lo staff all'interno del settore giovanile del Milan svolge, perché non ha fatto pesare la giovane età. Eletu che è rientrato con forza dopo mesi e mesi di sofferenza, e quindi ci voleva essere, si stava allenando molto bene, e quest'emozione del gol, soprattutto quando è entrato ha fatto molto bene, penso che possa essere una spinta, una motivazione maggiore, per tornare all'Eletu che io conoscevo da avversario. Quindi un ragazzo dalle grandissime potenzialità, e secondo me ha dei margini di miglioramento elevatissimi.

Stesso discorso vale per Perina, che ha sofferto tantissimo. Io ho vissuto il suo infortunio da avversario, perché gli successe contro di me l'anno scorso contro la Roma, e so tutti i mesi che ha sofferto, ma soprattutto il lavoro che stava svolgendo in questi mesi, però è un ragazzo che c'è sempre, è al campo quotidianamente. Ho visto le sue smorfie di dolore nei primi giorni a luglio, e quindi ora è tornato ed è un valore per noi come gruppo e per il Milan in futuro".

Mister Guidi ha poi concluso dicendo: "Io rimarcherei anche Perrucci, perché anche lui ha sofferto un infortunio gravissimo e sta tornando il Perrucci che noi conosciamo".