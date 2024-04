Primavera, le ufficiali di Juventus-Milan: Abate con i titolarissimi

Fra poco meno di mezz'ora allo Juventus Training Center la Juventus di Paolo Montero ed il Milan di Ignazio Abate si affronteranno nella sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Primavera 1. Nonostante il blasone delle due formazioni, la posta in palio per i rossoneri è decisamente più alta rispetto a quella dei padroni di casa, che oramai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.

Ecco spiegate le scelte di Ignazio Abate, il quale si affida ai migliori per espugnare un campo sul quale il Milan non ha praticamente mai vinto.

JUVENTUS-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: VInarcik; Savio, Martinez, Gil Firman, Turco, Mazur, Florea, Pagnucco; Mancini, Pugno.

MILAN: Raveyre; Bartesaghi, Malaspina, Simic, Nsiala, Stalmach; Camarda, Sia, Scotti, Zeroli, Magni